Riempie di botte il vicino di casa 80enne: arrestato 39enne a Città di Castello

Tentata estorsione, violazione di domicilio e lesioni aggravate. Queste le accuse che hanno portato i carabinieri del comando stazione di Città di Castello e del Nor ad arrestare in flagranza di reato un 39enne tunisino che nella serata di martedì ha pestato un suo vicino di casa, di circa 80 anni di età, procurandogli lesioni con prognosi iniziale di 35 giorni.

La furia e la reazione

Il 39enne era già noto alle forze dell’ordine per i suoi atteggiamenti sopra le righe ed i precedenti di polizia. Martedì si è scatenato contro l’anziano dopo aver preteso che gli consegnasse del denaro: al suo rifiuto, il cittadino tunisino ha reagito colpendolo, ma non era ancora soddisfatto. Successivamente ha sfondato la porta dell’abitazione per picchiarlo di nuovo, tuttavia in questa circostanza la vittima si è difesa centrando alla testa l’aggressore con un martello in gomma.

Arrivano i militari

I carabinieri hanno raggiunto il condominio in questione trovando l’anziano sanguinante al volto ed il tunisino alla testa: per il primo – in osservazione all’ospedale di Città di Castello – la prognosi è di 35 giorni a causa del pestaggio subito, per il 39enne invece c’è stata la medicazione della ferita al capo. Quest’ultimo è stato tradotto nel carcere di Perugia Capanne, in attesa della convalida.