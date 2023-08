Rifiuti e degrado a Terni, il ‘tunnel’ horror di via San Nicandro sempre peggio

di S.F.

Non se ne esce. Eppure, come già scritto in passato, non siamo in periferia o in una zona ‘nascosta’ della città complicata da controllare. Parliamo di via San Nicandro, a Terni, a 130 metri in linea d’aria da palazzo Carrara e poco più di 150 dal teatro Verdi, a tiro del mercato comunale coperto. Bene, cosa si può ‘ammirare’ da queste parti? Un bel po’ di metri con rifiuti abbandonati a lato della via, coperti dalle delimitazioni di un cantiere che, come noto, è fermo da un bel po’ di anni e che coinvolge in prima battuta una struttura di via Cerquetelli (per chi non lo sapesse, a fianco c’è l’edificio fatto restaurare da Lidia e Torquato Secci negli anni ’90, costruzione originaria di epoca romana per un mulino ad acqua). Davvero un brutto spettacolo che, nonostante le ordinanze ed un contesto ben conosciuto, nel corso del tempo non è andata migliorando. Questione di inciviltà e non solo visto che di mezzo c’è anche un privato.

