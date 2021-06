Rimpasto giunta: «Terni Civica deve esserci»

«Come Alleanza Civica per l’Umbria riteniamo che in un contesto di riorganizzazione della giunta del comune di Terni a cui si appresta il sindaco Latini questa volta sia necessaria la presenza di Terni Civica». Le pressioni non mancano al primo cittadino in questa fase ed un ulteriore carico – era già accaduto nei giorni scorsi – arriva dal coordinamento regionale di AC: al centro dell’attenzione resta il rimpasto in seno all’esecutivo.

La richiesta per maggior rappresentanza

Del tema se ne è parlato in occasione della videoconferenza – si è svolta giovedì – del coordinamento regionale di Alleanza Civica per l’Umbria. Il capogruppo di Terni Civica Michele Rossi e il coordinatore Giovanni Ceccotti hanno illustrato la situazione, indicando «la necessità di valorizzare a Terni la rappresentanza civica nella maggioranza che governa Terni al fine di poter esprimere la sensibilità ed i valori che i civici hanno apportato sia nella fase elettorale che in questi primi anni di mandato».

Il segnale atteso

Alleanza Civica – l’aut aut – ritiene che «in un contesto di riorganizzazione della giunta del comune di Terni a cui si appresta il sindaco Latini questa volta sia necessaria la presenza di Terni Civica. Non è accettabile che liste civiche con propri gruppi in consiglio e con capacità progettuali riconosciuti non vengano poi coinvolti nel governo della città. Ci aspettiamo su questo un chiaro segnale da parte del sindaco Latini ed una presenza nella nuova giunta di un rappresentante di Terni Civica».