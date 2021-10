«Riporteremo Alex a casa appena possibile»

Condividi questo articolo su

















Come annunciato, Alex Juhasz, padre del piccolo Alex, ucciso a coltellate dieci giorni fa in un casolare di Po’ Bandino, a Città della Pieve, è arrivato a Perugia, accompagnato dall’avvocato Massimiliano Scaringella, per fornire la propria versione dei fatti e soprattutto per chiedere la restituzione del corpo del piccolo, a cui dare degna sepoltura in Ungheria.

«Agito secondo le regole»

Questa è la principale preoccupazione dell’uomo, che preferisce non parlare, infilando alla svelta il portone della procura e lasciando al suo avvocato, il romano Scaringella, specializzato anche in rapporti internazionali con l’Ungheria. Viceversa, i magistrati perugini – pm Manuela Comodi – vogliono capire cosa è successo fra lui e la donna nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti il drammatico epilogo,.