Ristorazione a Terni: ecco Old Wild West. Via a ricerca personale

L’annuncio di lavoro apparso negli ultimi giorni online, da parte della Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. di Tavagnacco (Udine), è chiaro: «Siamo alla ricerca di addetti/e cucina e addetti/e sala con minima esperienza nel ruolo che verranno inseriti in un percorso di formazione all’interno della nostra squadra per diventare poi autonomi nella gestione della sala e della cucina». Ma anche camerieri part-time per il servizio di accoglienza. Figure che andranno a lavorare in viale Bramante, a Terni, presso ‘Old Wild West’, la nota catena per hamburger, carne e cucina tex-mex nata nel 2002 e che può contare oltre 200 ristoranti su territorio italiano e non solo. In Umbria ce ne sono due, in provincia di Perugia, e a stretto giro ci sarà il debutto nel Ternano.

ESTATE 2020, IL COVID FRENA I LAVORI IN VIALE BRAMANTE

Locali consegnati: 500 metri quadrati di spazio

In un primo momento si poteva pensare giocoforza al Cospea Village o al PalaTerni come ubicazione per l’Old Wild West. Niente di tutto ciò: sarà in viale Bramante nella nuova struttura commerciale costruita dalla Gianfranco Neri Costruzioni srl, dove i lavori per l’allestimento del ristorante da 500 metri quadrati sono iniziati da pochi giorni. A confermarlo c’è la notifica preliminare di cantiere posizionata all’esterno dell’edificio che si trova tra la Usl Umbria 2 e il cinema ‘The Space’: «Sì, è tutto fatto e non c’è più il vincolo di riservatezza – a parlare è Daniela Neri, impegnata da tempo con la società nel realizzare l’immobile -. Abbiamo consegnato i locali e la pratica è chiusa. Il piano degli uffici è completato e ora stiamo lavorando sul verde pubblico e gli alberi. Per quel che riguarda il commerciale, oltre a ‘Old Wild West’, stiamo valutando altre situazioni per la ristorazione». Il direttore dei lavori è l’architetto di Arcugnano Stefano Battaglia, mentre il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è il geometra Sandro Gusella di Borgo Veneto.

2017, IL PROGETTO PER VIALE BRAMANTE E LA CONFERENZA DI SERVIZI

La speranza

Una zona con un ampio parcheggio e di forte interesse considerando la presenza della Usl Umbria 2, del cinema e di altre attività commerciale note: «Speriamo – l’auspicio della Neri – che possa fungere da traino per aumentare il movimento in zona ma anche per una ripresa generale dopo il periodo peggiore della pandemia. Old Wild West è una garanzia nel suo ambito». Il progetto complessivo è per una superficie commerciale da poco più di 1.300 metri quadrati e 600 direzionale con posti auto e, come da prassi in questi casi, un’area verde attrezzata di poco inferiore ai 1.000 metri quadrati. Il committente per la Old Wild West è il fondatore e amministratore della Compagnia Generale Ristorazione, Marco Di Giusto, con la Fullservice srl di Legnano (Padova) che sta curando l’allestimento.

I DETTAGLI DELL’INTERVENTO: LA RELAZIONE