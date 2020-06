Ruba auto, fugge ma viene arrestata

Inseguimento con arresto finale a Santa Maria degli Angeli (Assisi), una settimana fa. In manette c’è finita una 30enne di Perugia per furto e resistenza a pubblico ufficiale. In campo i carabinieri del Nor della Compagnia di Assisi.

Inseguimento

La donna era stata notata di notte, in via Patrono d’Italia, mentre procedeva ad alta velocità al volante di una Mercedes classe B rubata poco prima a Rivotorto. Di fronte agli ‘alt’ dei militari – più di uno -, anziché fermarsi aveva accelerato proseguendo la sua corsa. Da qui l’inseguimento con ben tre pattuglie dell’Arma.

Presa

Una fuga conclusa nel giro di pochi minuti: la donna, braccata, ha abbandonato il mezzo ed è fuggita a piedi ma è stata bloccata e arrestata. Si tratta di una 30enne di nazionalità italiana.