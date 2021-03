Furto da 100 euro in centro commerciale: 26enne denunciato

Confezioni di cioccolata, alimenti e prodotti cosmetici per un valore di circa 100 euro. Questo il materiale rubato da un 26enne di origine romena all’interno di un centro commerciale del Perugino: l’uomo è stato bloccato dalla polizia di Stato e denunciato per furto aggravato.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti dopo la segnalazione del responsabile dell’esercizio commerciale. La polizia ha subito notato l’uomo con uno zaino in spalla ed un borsello a tracolla che si allontanava dall’area mentre era seguito da due dipendenti dell’attività: è stato raggiunto, identificato e denunciato. Già in passato er finito nei guai per reati in materia di sostanze stupefacenti.