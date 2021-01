Ruba in farmacia, 48enne denunciato

È entrato in farmacia, ha rubato alcuni prodotti ed è andato via senza pagare. Non è tuttavia riuscito a farla franca ed è stato denunciato dalla polizia di Stato di Perugia: protagonista un 48enne tossicodipendente identificato dagli agenti della squadra Volante.

Il furto

L’uomo si è avvicinato alla cassa chiedendo della soluzione fisiologica ed una siringa. In questa fase si è avvicinato all’altezza dei varchi antitaccheggio che, una volta entrati in fuzione, hanno fatto scattare il tentativo di fuga. Durata ben poco perché il 48enne – precedenti di polizia per furto, minacce, lesioni e ricettazione – è stato fermato a stretto giro: aveva con sé un prodotto estetico, un coltello ed un martelletto frangivetri. C’è la denuncia per furto e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.