Ruba nelle auto in sosta e poi rapina una donna: arrestato

Prima ha rubato nelle auto in sosta e poi ha aggredito una donna, rapinandola. Per questo motivo un 30enne domiciliato a Bastia Umbra è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli: l’uomo, con numerosi precedenti penali alle spalle, aveva forzato diversi veicoli per rubare occhiali e documenti. Poi si è mosso contro una donna per prenderle il telefono. Le segnalazioni dei residenti hanno consentito all’Arma di giungere rapidamente sul posto e bloccare l’uomo in flagranza di reato. Ora è nel carcere di Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria.

