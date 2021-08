Rubano al centro commerciale ma uno viene preso e arrestato

Hanno rubato materiale per 160 euro – powerbank, auricolari bluetooth, kit per tagliare barba e capelli – in un centro commerciale della zona di Corciano e sono fuggiti. La polizia di Stato, subito avvertita dell’accaduto, li ha però individuati e fermati con una pattuglia della squadra Volante di Perugia. Uno dei due ha riconsegnato la merce sottratta e poi è riuscito di nuovo a fuggire. L’altro – un italiano di 52 anni già noto alle forze di polizia – è stato invece bloccato e trovato con il resto della refurtiva: scontato l’arresto in flagrante con applicazione dei domiciliari a seguito dell’udienza di convalida di fronte al tribunale di Perugia.

Condividi questo articolo su