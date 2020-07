Rubano di tutto nei supermercati: presi

Generi alimentari, materiale per l’igiene personale, indumenti intimi, presidi sanitari, utensili da cucina, bigiotteria, profumi, oggetti per la pulizia della casa, posate, borse da donna e altro ancora per un totale di oltre 250 prodotti. Più arnesi atti allo scasso. Sono stati trovati dalla polizia di Stato nel portabagagli di un’autovettura sul quale viaggiavano quattro cittadini di origini romena tra i 19 ed i 32, due uomini e altrettante donne: un vero e proprio gruppo dedito ai furti seriali.

Sospetti e ricerca

Il lavoro è del reparto Volanti, direttodal commissario Monica Corneli. Sono stati in grado di intercettare l’auto nel pomeriggio di venerdì dopo aver ricevuto una segnalazione: stavano girando in un’area dove ci sono diversi centri commerciali. Non ci è voluto molto per localizzarli e scoprire l’ingente bottino all’interno del veicolo: i quattro non sono riusciti a dare una spiegazione plausibile e sono stati accompagnati in questura per le verifiche del caso. A stretto giro la polizia ha scoperto gli esercizi commerciali colpiti, restituendo la merce rubata ai legittimi proprietari. Per tutti è scattata la denuncia per furto aggravato e ricettazione in concorso, più il possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e ad offendere.