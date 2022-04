Rubati i computer dei bambini in una scuola di Perugia

Raid di alcuni ladri nella scuola primaria di San Marco, a Perugia. Portati via 8 dispositivi nella notte tra mercoledì e giovedì.

L’accesso nei locali dell’istituto è avvenuto rompendo una porta-finestra. Oltre ai computer, come denunciato ai carabinieri, portati via anche dei soldi, messi da parte per le visite didattiche dei bambini. Denuncia social del consigliere comunale del Pd Francesco Zuccherini: «L’atto di rubare è deplorevole – ha scritto caricando le foto – farlo in una scuola lo è ancora di più. Un furto ai danni dei bambini, della loro formazione e della propria scuola».