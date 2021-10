San Gemini, domenica l’ultimo saluto a Riccardo

Un momento di preghiera presso il cimitero comunale di San Gemini, dopo il corteo funebre che partità alle ore 14 dall’obitorio dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Domenica 17 ottobre, familiari e amici daranno l’ultimo saluto a Riccardo Kahuqi, il 23enne di origini albanesi che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di mercoledì nell’incidente stradale accaduto lungo la strada statale Flaminia, fra le frazioni di San Carlo (Terni) e Molinaccio (Spoleto). In tanti sono rimasti profondamente colpiti dalla scomparsa di un ragazzo stimato e benvoluto, dai propri cari, dagli amici e dai semplici conoscenti. L’autorità giudiziaria di Terni non ha inteso disporre l’autopsia sulla salma del giovane, che è stata così messa a disposizione dei familiari per il rito funebre. Restano invece stabili le condizioni della 22enne ternana che viaggiava in sella alla moto insieme a Riccardo, rimasta gravemente ferita nel sinistro dopo essere stata sbalzata a terra, prima che la Kawasaki finisse contro un mezzo pesante che procedeva in direzione opposta e quindi sotto il guardrail. La ragazza è ricoverata in rianimazione con riserva di prognosi.

Condividi questo articolo su