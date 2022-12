San Gemini: donna trovata senza vita. «Incidente domestico» . Pm dispone l’autopsia

L’hanno trovata distesa a terra, ormai priva di vita e con una perdita di sangue significativa che ha destato subito una certa apprensione. Ma gli accertamenti, oltre a collegare tale conseguenza all’assunzione di specifici farmaci, hanno escluso cause diverse da quella naturale/accidentale, in relazione al decesso di una donna 78enne di San Gemini (G.D. le sue iniziali). La tragica scoperta è stata fatta nella prima serata di giovedì: «I primi accertamenti – spiega una nota di procura di Terni e Arma – al momento farebbero escludere ipotesi diverse dall’incidente domestico e sarebbero probabilmente dovuti ad una caduta accidentale della donna all’interno della propria abitazione, che è stata sottoposta a sequestro. Le attività d’indagine, avviate nell’immediatezza, confermerebbero l’ipotesi sopra indicata. Si procede tuttavia per completare il quadro complessivo». L’autorità giudiziaria, nella persona del pm Raffaele Pesiri, ha intanto deciso di procedere all’esame autoptico che verrà eseguito sabato a Foligno. Dopodiché la salma verrà restituita ai familiari di G.D. – conosciuta da tanti, stimata e benvoluta non solo nella sua comunità sangeminese – per il successivo rito funebre.

