San Gemini, Favorito al vertice della pro loco

Per il sindaco Luciano Clementella, «queste elezioni rappresentano un momento di ripartenza per San Gemini e la pro loco costituirà una grande risorsa per la promozione e lo sviluppo turistico del luogo, per valorizzare gli scambi sociali e mettere in risalto le nostre qualità ambientali e culturali».

Dai dolci alla valorizzazione del territorio

Francesco Favorito, 54 anni e maestro pasticcere, è figlio d’arte e ha iniziato a seguire la sua passione a Terni. Ha sviluppato numerosi progetti dedicati alle intolleranze alimentari, scritto cinque libri sul tema e organizzato master mondiali. Docente internazionale di tecnologia degli alimenti, collabora con la fiere di Milano, di Rimini e le università italiane. «La pro loco sarà un laboratorio di idee – afferma il neo presidente -. Ho in mente di organizzare un evento al mese e due grandi manifestazioni l’anno. I temi spazieranno a 360°, dalla presentazione di libri d’autore al food, dai tornei di scacchi a mostre per i nostri amici a 4 zampe, coinvolgendo i più giovani tramite stage».

Obiettivi e cariche

Lucia Auletta, 41 anni e infermiera presso l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, oltre al suo impegno in campo sanitario, ama dedicarsi al volontariato partecipando a programmi per la tutela e la salute della donna. «Vorrei inoltre creare delle manifestazioni – spiega – che vedano coinvolti i ragazzi e lo sport. Ma penso anche alle attività dei piu’ piccoli, creando dei laboratori di arte e pittura, vivendoli non solo come luogo didattico ma anche ludico». Fra le altre cariche, sono stati eletti anche Lucio Lunelia (presidente onorario), Carmela Bruno (segretario) e Giulia Chiodini (ufficio stampa e comunicazione».