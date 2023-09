San Gemini: frontale fra due auto. Marito e moglie in prognosi riservata

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì lungo la strada statale 3 ter di Narni e San Gemini, nel territorio comunale sangeminese. Lo scontro, frontale, è stato fra due autovetture: una Dacia con a bordo una coppia di coniugi di circa 70 anni di età e una Fiat 500 condotta da una donna di circa 40 anni, tutti e tre dell’Amerino. In seguito all’impatto, violento, i coinvolti hanno riportato ferite e sono stati soccorsi dagli operatori del 118 che li hanno trasportati all’ospedale di Terni. Per l’uomo e la moglie – si apprende – la prognosi è riservata. Sul posto, per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro, si sono portati i carabinieri del comando stazione di San Gemini. Con loro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per le operazioni di soccorso.

