San Gemini: mamma derubata del portafogli del figlio morto. L’appello: «Aiutateci»

Un gesto brutto, ancora di più perché compiuto contro una donna provata dalla perdita di un figlio e perché è andato a ferire la memoria di un ragazzo che non c’è più. Lo scorso 10 aprile, era di domenica, i ladri hanno colpito la mamma di Riccardo Kahuqi, il 24enne che lo scorso 13 ottobre ha perso la vita in un incidente stradale lungo la Flaminia, fra Terni e Spoleto. La donna, insieme ad altri familiari, era andata al cimitero di San Gemini a portare dei fiori sulla tomba del figlio. Era di pomeriggio, intorno alle ore 17.30, e quando ha fatto ritorno verso l’auto, una Fiat Punto, si è resa conto che qualcuno aveva forzato la portiera, portandosi via la sua borsa, il suo portafogli e quello del figlio scomparso, che tiene sempre con sé e rappresenta per lei uno dei ricordi più importanti. La denuncia è stata sporta all’Arma dei carabinieri ma dai familiari del 24enne scomparso giunge anche un appello: «Aiutateci a ritrovare il potafogli di Riccardo, per noi e per la mamma è troppo importante. Chi può, chi ha un cuore, lo faccia». Ogni informazione utile può essere inviata contattando il numero telefonico 389.9448855. È prevista anche una ricompensa.

