San Gemini, operaio muore schiacciato contro un muro

Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì a San Gemini, in via Tuderte, a due passi da piazza San Francesco, il principale luogo di ritrovo del paese. Un operaio di una ditta privata di Terni, un 60enne di origini albanesi residente da anni in città, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato con il suo mezzo da lavoro contro un muro di cinta. L’operaio è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i gli addetti della Usl Umbria 2 ed i carabinieri del comando stazione di San Gemini, coordinati dal comandante Fabio Iucci, per gli accertamenti del caso volti ad accertare la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, come diverse altre volte in passato, si era portato sul posto, da solo, per eseguire le operazioni di autospurgo di un bagno chimico noleggiato da un ristorante della zona. Il 60 enne si trovava alle spalle del mezzo da lavoro che è improvvisamente partito in retromarcia, schiacciandolo contro il muro. I traumi riportati sono stati purtroppo fatali e per lui, nonostante i soccorsi da parte del personale del 118, non c’è stato nulla da fare. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria ternana nella persona del pm Giulia Bisello.

