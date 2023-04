Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato in via Narni a San Gemini. A seguito dell’impatto – avvenuto tra due autovetture, una delle quali si è ribaltata – tre persone sono state condotte dai sanitari del 118 in ospedale. Tra loro c’è anche un bambino, ma fortunatamente nessuno sembrerebbe aver riportato conseguenze preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Nor e del comando stazione di San Gemini per rilievi e viabilità.

