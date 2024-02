San Gemini: scontro in via Narni. Ferito 46enne in sella ad un motociclo

Incidente stradale nella prima serata di martedì in via Narni, a San Gemini (Terni). L’impatto è stato fra un motociclo Yamaha con in sella un uomo di 46 anni (L.S. le sue iniziali) ed un’autovettura condotta da una donna. Il centauro, soccorso dagli operatori del 118, è stato medicato sul posto e poi trasportato – sempre cosciente – all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto, per i rilievi i carabinieri del comando stazione di San Gemini e per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni.

