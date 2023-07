San Gemini, un’app per informare i turisti

Un’app per informare i turisti su tutto ciò che c’è da fare e vedere. La novità si chiama Visit San Gemini e arriva nel territorio comunale del sindaco Luciano Clementella.

Di cosa si tratta

Si tratta di una pagina internet che può essere consultata come un’app. Consente ai turisti che arrivano a San Gemini di avere tutte le informazioni, in italiano e inglese, direttamente sul loro cellulare: «Tramite l’app – viene sottolineato – il visitatore può seguire un percorso urbano guidato e tracciato alla scoperta dei vari monumenti e dei punti di interesse, leggendo di ciascuno storia e peculiarità. Si possono inoltre avere informazioni complete su dove dormire e dove mangiare, magari gustando i piatti tipici della tradizione locale. Un modo pratico e veloce a disposizione di turisti ed operatori per conoscere la città. «Un altro strumento per promuovere – spiega il primo cittadino – e sostenere l’incessante sviluppo turistico di San Gemini. Un piccolo capolavoro dell’amministrazione comunale e uno strumento che incarna chiaramente la nostra mission, quella cioè di puntare sul turismo di qualità».