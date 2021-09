San Mariano, 41enne trovato morto in casa: indagini in corso

L’allarme è scattato nella notte fra sabato e domenica, quando un 41enne ha accusato un malore nel suo appartamento di San Mariano di Corciano (Perugia), cadendo a terra esanime all’interno del bagno. A fare la tragica scoperta, intorno alle ore 2, sono stati i genitori che hanno chiamato i soccorsi. I medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, escludendo cause violente. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato di Perugia che indaga per verificare l’eventuale assunzione di sostanze che possano aver avuto una correlazione con la morte. Non è escluso il ricorso all’esame autoptico, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su