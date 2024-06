San Terenziano: và ad annaffiare l’orto e una moto da cross lo travolge. È grave

Grave incidente nella mattinata di domenica a San Terenziano, frazione di Gualdo Cattaneo (Perugia). Un uomo di circa 70 anni di età è stato travolto da una moto da cross con in sella un 23enne. L’anziano è stato soccorso dal 118 ed elitrasportato con ‘Nibbio’ all’ospedale di Perugia, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione con riserva di prognosi. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Mesaggero-Umbria‘ in un articolo a firma di Michele Milletti. Secondo quanto riportato, il 70enne era appena sceso dalla propria Ape dopo aver raggiunto un terreno di sua proprietà, per annaffiare le piante, quando è stato centrato dalla moto.

Condividi questo articolo su