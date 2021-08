Incidente stradale in località Sanfatucchio (Castiglione del Lago) nel pomeriggio di domenica: il conducente di un mezzo pesante ne ha perso il controllo urtando una colonnina del gas, per poi ribaltarsi. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco da Castiglione del Lago, precedentemente impegnata per un incendio. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’accaduto e il conducente del mezzo, uscito autonomamente dal veicolo, ha riportato ferite lievi.

Condividi questo articolo su