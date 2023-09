Sanità fra liste d’attesa e tagli: se ne parla a ‘Nero su Bianco’

Sanità, liste d’attesa e tagli: quali soluzioni? Questo il titolo della trasmissione televisiva ‘Nero su Bianco’, condotta dal giornalista Laurent De Bai e in onda martedì 26 settembre alle ore 20.:45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, streaming www.umbriapiu.it). Sabato scorso a Spoleto e a Città di Castello i cittadini sono scesi in piazza per manifestare contro i tagli e le lunghe liste d’attesa. A ‘Nero Su Bianco’ si cercherà di rispondere e trovare soluzioni a questi due questioni: tagli e liste d’attesa. In studio ci saranno Luca Coletto (assessore regionale alla sanità), Andrea Sisti (sindaco di Spoleto), Luca Secondi (sindaco di Città di Castello) e Francesca Castellani (segretaria regionale Sumai). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando al numero 370.3036809.

Condividi questo articolo su