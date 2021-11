Santa Maria, dopo 30 anni il dottor David Lazzari saluta per la pensione

L’ospedale Santa Maria di Terni perde, per la meritata pensione, un altro pezzo importante: martedì ha salutato infatti colleghi e collaboratori, dopo 30 anni di lavoro nella struttura, il dottor David Lazzari, responsabile del servizio di psicologia, nonché presidente dell’Ordine nazionale degli psicologi. «Ero solo all’inizio, animato da grande passione» ricorda lo stesso Lazzari con un post di commiato pubblicato sui social. «Oggi – prosegue – lascio una Unità operativa che conta numerosi colleghi, che lavora nella clinica, nella formazione, nel settore lavoro e organizzazione, nella ricerca. I tempi sono cambiati, la passione è rimasta. Ringrazio tutti coloro che, nel bene e nel male, mi hanno insegnato qualcosa». Il dottor Lazzari rivolge poi un saluto «alle tante persone con le quali – scrive – ho lavorato insieme». «È stato un bel viaggio, a volte faticoso e impegnativo – conclude -, ma ne è valsa la pena. La psicologia in ospedale è una presenza importante, per utenti, familiari e operatori. Alle colleghe e colleghi che hanno collaborato con me i più sinceri auguri di buon lavoro».

La nota dell’ospedale e il ringraziamento



«Agli inizi degli anni ’90, proveniente dalla Usl Narni-Amelia, ha iniziato la sua attività professionale – scrive in una nota l’azienda ospedaliera – in riabilitazione per poi creare quello che oggi è il servizio di psicologia ospedaliera. Un servizio che ha svolto una missione articolata sia sul versante clinico che nel campo dell’umanizzazione, formativo, organizzativo e della ricerca, con attività rivolte agli utenti dell’ospedale, ai familiari, ai caregiver, agli operatori e volontari. Attraverso l’attività ambulatoriale il servizio ha assicurato anche un supporto e un legame con le necessità del territorio. Negli anni il servizio ternano è diventato un modello ed un punto di riferimento per la Psicologia ospedaliera a livello nazionale. Un esempio ne è il centro di ascolto psicologico, primo del suo genere in Italia, punto di accoglienza ed orientamento per tutti coloro, utenti ed operatori, che hanno necessità di un primo ascolto sul piano psicologico». La direzione aziendale «saluta il dottor Lazzari che ha rappresentato e rappresenta un vanto per il nostro ospedale, non solo per il lavoro portato avanti negli anni nel settore della psicologia e per tutte le attività anche di livello nazionale, ma anche per tutta l’attività, professionale e umana, tenuta durante le fasi più acute della pandemia».