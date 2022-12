Santopadre: «Siamo l’associazione sportiva più importante della regione. Auguri Perugia»

di G.R.

«Un momento intenso che vivremo tutti insieme nella famiglia biancorossa». Con questa frase pronunciata dall’addetto stampa del Perugia Calcio Francesco Baldoni comincia la festa natalizia in campo per i biancorossi. Coinvolti tutti i ragazzi e ragazze del settore giovanile fino alle due prime squadre che sono sfilati con i propri allenatori nel campo del Curi. A bordo campo li aspettavano i membri della società. Uno di quegli eventi che servono a fortificare il senso di appartenenza al club e fanno crescere i giovani con l’amore per il Perugia dentro. A livello sportivo vanno quindi fatti i complimenti alla società di Pian di Massiano.

Il discorso del presidente Santopadre

Dopo la sfilata ha preso parola il presidente Massimiliano Santopadre. Ha commentato con felicità il bel quadro che si poteva vedere in campo: «Buonasera ragazzi, siete meravigliosi, bellissimi. Quando siamo qua tutti insieme mi rendo conto di cosa è il Perugia. Noi non siamo solo un risultato la domenica, siamo l’associazione sportiva più importante della regione. Abbiamo voluto fortemente questa giornata perché dobbiamo ricordarlo. Al di là di quello che può accadere sul campo noi rappresentiamo bambini, ragazzi e famiglie. Difendiamo ciò che siamo con tutte le nostre forze. Tutti insieme ci tenevano a dare gli auguri di buon Natale a tutta la città e a tutti i tifosi». Poi un aneddoto di giornata: «Sono andato a salutare il piccolo capitano Giuseppe. Gli ho detto: ‘Piacere, sai chi sono?’. E lui mi fa ‘Sì, il Papa’. No amore, non sono il Papa. Sono Massimiliano, tutto meno che il Papa».