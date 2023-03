Sassi contro le auto in superstrada: si indaga

Sassi contro le auto in transito sulla strada statale 75 ‘Centrale umbra’ direzione Spoleto: due le segnalazioni giunte sabato pomeriggio, nell’arco di due ore, da altrettanti automobilisti. Che hanno allertato la polizia Stradale – in campo gli agenti di Perugia e Foligno – avviando le indagini.

I fatti

Sul posto, il personale della Stradale ha ascoltato le versioni dei due automobilisti, sostanzialmente identiche. Hanno riferito di aver sentito un forte rumore provenire dal tettino dell’auto e, dopo aver accostato, si sono resi conti dei danni sulla carrozzeria, causati da grossi sassi – del diametro di una ventina di centimetri – piombati sulle rispettive auto. Sassi che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati lanciati da una pista ciclopedonale adiacente la superstrada.

Le indagini

«Una volta rilevato che nessuno dei due conducenti aveva riportato lesioni e che non necessitavano dell’intervento dei sanitari – spiega la questura di Perugia in una nota – gli operatori hanno effettuato una verifica della zona, anche per rilevare la presenza di sistemi di video sorveglianza utili alla ricostruzione dell’accaduto e all’individuazione dei responsabili».