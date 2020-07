Sasu dell’Umbria, numerosi interventi nel fine settimana

Sono state moltissime le chiamate giunte al Soccorso alpino e speleologico Umbria durante il fine settimana. Sabato poco dopo le 16 la centrale unica regionale del 118 ha attivato il Sasu per una donna che si era infortunata nel Pian Grande di Castelluccio di Norcia dove è intervenuto il presidio locale del Sasu. Accertate le condizioni della paziente da parte del personale del 118, anch’esso presente, la paziente è stata trasportata con il mezzo del Sasu e consegnata all’autoambulanza che l’ha condotta all’ospedale di Spoleto.

Domenica

Domenica, invece, si sono susseguiti, in contemporanea, due interventi. Alle 13 la chiamata della Cur per un ciclista caduto dalla bicicletta nei pressi di Ferentillo. Sul posto si è recata immediatamente la squadra del Sasu di presidio in Valnerina, composta da tecnici, operatori e sanitari. Prestate le prime cure all’uomo poli traumatizzato da parte dei sanitari del Sasu, il paziente è stato consegnato all’autombulanza del 118. Poco dopo le 13 nuovamente la Cur ha richiesto l’intervento del Sasu per un uomo disperso in un’area boschiva nei pressi di Ponze frazione di Trevi. Per l’attività di ricerca nel luogo particolarmente impervio, si sono attivate tre squadre del Sasu composte da tecnici, operatori e sanitari provenienti da Spoleto, Foligno e Perugia e, anche grazie al servizio di geolocalizzazione sms Locator, l’uomo è stato raggiunto tempestivamente dai soccorritori. Accertate le condizioni dell’uomo fortemente disorientato, questo è stato accompagnato fino al punto rendez-vous con l’autoambulanza del 118. Sul posto anche i carabinieri.