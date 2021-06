Sbanda con l’auto e va giù dal ponte: ferita una donna a Deruta

Ha sbandato con la propria auto per poi cambiare corsia, abbattere il parapetto del ponte sul Tevere e finire di sotto per diversi metri. Disavventura per una 27enne – P.S. – nel tardo pomeriggio di martedì lungo la strada che collega Fanciullata a Deruta: è stata soccorsa – era cosciente – dagli operatori sanitari del 118 e condotta in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco per il recupero del veicolo. A raccontare la dinamica ai soccorritori è stata la madre, che la seguiva a poca distanza.

