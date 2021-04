‘Scampagnate’ a Trevi: oltre venti sanzioni

Delle venticinque sanzioni anti-Covid elevate dai carabinieri della Compagnia di Foligno durante i giorni della Pasqua, oltre venti sono relative al territorio comunale di Trevi. I militari del locale comando stazione hanno infatti sorpreso diversi soggetti, giunti da fuori Comune – ma anche due provenienti dalla vicina provincia di Macerata – in situazioni ‘inequivocabili’. La casistica parla infatti di scampagnate, con relativi assembramenti, nelle numerose zone panoramiche del territorio ed anche – come avviene ovunque – di cittadini intenti a bersi un aperitivo ‘contra legem’ e quindi fuori dall’orario di somministrazione. In alcuni casi le multe sono state quindi raddoppiate, se non triplicate in assenza di mascherina, con conseguente comprensibile ‘dispiacere’ da parte dei turisti pasquali. Che evidentemente pensavano di non essere tenuti d’occhio.

SPECIALE COVID – UMBRIAON