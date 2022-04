Schiacciato da lastre di vetro: muore sul posto di lavoro a 65 anni

Grave e purtroppo mortale, l’incidente sul lavoro accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì, poco prima delle ore 18, nel territorio comunale di San Giustino (Perugia). Vittima il 65enne Enzo Boriosi, originario di Pieve Santo Stefano – come riporta teverepost.it – e residente a Sansepolcro (Arezzo). Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118 che non hannpo potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al via le indagini

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava movimentando delle pesanti lastre di vetro presso la ditta di San Giustino per cui lavorava, quando il materiale gli è letteralmente franato addosso. Immediato l’allarme dei colleghi ma per Enzo Boriosi, molto noto nella sua zona per diverse attività condotte con passione e spirito civico, non c’era già più nulla da fare. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Città di Castello ed i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro della Usl Umbria 1 per avviare le prime indagini. Dell’accaduto è stata informata la procura della Repubblica di Perugia che ha aperto un fascicolo per individuare eventuali responsabilità. Intervenuti anche i vigili del fuoco tifernati. Il 65enne, già impegnato sul territorio per le discipline sportive delle bocce e del ciclismo, era presidente del Veloclub di Sansepolcro.