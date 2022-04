Schiacciato da lastre di vetro: muore sul posto di lavoro a 65 anni

Grave e purtroppo mortale incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di lunedì nel territorio comunale di San Giustino. Vittima un uomo di 65 anni – E.B, originario di Pieve Santo Stefano come riporta teverepost.it – residente a Sansepolcro: inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. A lanciare l’allarme i colleghi.

Procura in azione

Oltre al 118 sul posto sono intervenuti i carabinieri di Città di Castello, i vigili del fuoco ed i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza della Usl Umbria 1: avviate le indagini su input della procura di Perugia per ricostruire la dinamica della tragedia. L’uomo era presidente del veloclub di Sansepolcro.