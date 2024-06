Schiaffeggia ragazza a bordo del bus e doveva stare ai domiciliari: arrestato 52enne

L^intervento della polizia di Stato di Perugia è scattato venerdì sera a Strozzacapponi (Perugia) a seguito della segnalazione relativa ad una ragazza aggredita da un soggetto su un autobus urbano. Sul posto gli agenti hanno rintracciato l’uomo – 52enne di nazionalità italiana – che da subito si è mostrato poco collaborativo, fino ad insultare gli stessi poliziotti. Una volta controllato, è emerso che doveva stare agli arresti domiciliari, misura applicato dallo scorso 4 giugno. Invece era in giro e per questo è stato arrestato in flagrante per evasione, con denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. La vittima delle percosse ha riferito alla polizia di aver avuto una lite con il 52enne e di essere stata colpita al volto con uno schiaffo: spetterà a lei denunciarlo.

Condividi questo articolo su