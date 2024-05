Schianto a Perugia: perde la vita centauro di 28 anni

Tragico incidente stradale autonomo nella notte fra sabato e domenica a Perugia, intorno alle ore 1.30, lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, all’altezza dell’innesto E45 in direzione Ponte San Giovanni. Josuè Salazar Monar, 28enne di origini ecuadoriane ma residente da anni a Perugia nel quartiere di San Sisto, ha perso il controllo della propria moto, finendo a terra. Purtroppo gravissime le conseguenze, visto che per il giovane – soccorso dagli operatori del 118 – non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia per le necessarie operazioni e gli agenti della polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Spetterà alla procura di Perugia decidere se e quali ulteriori accertamenti disporre per avere un quadro il più possibile chiaro dell’accaduto.

