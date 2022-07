Schianto all’alba nel Viterbese: gravi due giovani umbri

Grave incidente stradale all’alba di sabato lungo la strada provinciale 4 in provincia di Viterbo, fra Montalto di Castro e Tuscania, nei pressi dell’incrocio con strada della Sugarella. A riportare la notizia è Il Messaggero. Un’auto con a bordo quattro ventenni – tre ragazzi e una ragazza residenti fra Castiglione in Teverina, Lubriano, Orvieto e Norcia – è uscita di strada, finendo la propria corsa in una cunetta stradale. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Tarquinia e con loro i carabinieri di Tuscania e gli operatori sanitari del 118, anche con l’ausilio dell’elisoccorso. Due giovani, seduti sui sedili anteriori, sono usciti autonomamente dal veicolo e non avrebbero riportato conseguenze serie. Viceversa i due seduti nella parte posteriore del veicolo – il giovane di Orvieto e la ragazza di Norcia – sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in ‘codice rosso’ in ragione della gravità delle loro condizioni.

