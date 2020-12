Schianto alle porte di Bevagna: muore il 45enne Graziano Mancini

Tragico incidente stradale nella prima mattinata di giovedì, poco dopo le ore 6, a Bevagna (Perugia) lungo la strada regionale 316, alle porte del paese.

Tanta nebbia

Il violento impatto – sulla zona era presente una fitta nebbia – è stato fra due autovetture: una Lancia Y condotta da una donna, rimasta ferita, e una Fiat 126, finita in un fosso, con al volante il 45enne Graziano Mancini. A perdere la vita è stato quest’ultimo, originario di Foligno e residente a Bevagna, mentre l’altra conducente è stata trasportata in ospedale per le cure del caso: non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno, gli agenti della polizia Stradale e gli operatori sanitari del 118.

Dolore

Tanti i messaggi di cordoglio per il 45enne folignate, via social e non. Tutti ne ricordano le straordinarie qualità umane, di uomo e padre premuroso, con un profondo senso dell’amicizia. Questo il ricordo, toccante, di un amico, Carlo Tomassini: «Da un secondo all’altro se ne va un amico. Così non va bene. È inaccettabile, insopportabile. È doloroso. Mi lasci e ci lasci un altra ferita, profonda che non riuscirà mai a rimarginarsi. Sei sempre stato un concentrato di sorrisi e libertà. Questo eri, uno spirito libero, gioviale, pieno di vita. Uno che ha sempre saputo divertirsi nella semplicità. Sei stato e sarai per sempre un amico. Mi mancherai davvero tanto. Ciao Grazià».