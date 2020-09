Schianto autobus-auto a Corciano: un ferito grave

Schianto tra un pullman e un’auto nella prima mattinata di martedì – intorno alle ore 8.30 – lungo la strada provinciale che porta a Solomeo, nell’area di Corciano (Perugia). I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia sono intervenuti per estrarre i conducenti dei due veicoli – meno semplice l’operazione con l’uomo al volante dell’auto, le cui condizioni sono estremamente gravi – e mettere in sicurezza i mezzi. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e la polizia Locale di Corciano per i rilievi di rito. I feriti sono stati condotti all’ospedale di Perugia e, come detto, il conducente dell’autovettura è giunto in ‘codice rosso’ al nosocomio in ragione delle gravi lesioni riportate nel sinistro.

