Schianto e incendio sulla Flaminia fra Terni e Spoleto: ferito un 22enne

Incidente stradale giovedì mattina intorno alle ore 8.15 lungo la statale Flaminia (chilometro 105+000), nei pressi del bivio per Cecalocco/Battiferro, fra Terni e Spoleto. L’impatto è stato fra un’autovettura ed un autoarticolato. La prima, a seguito dello schianto, è stata interessata da un principio di incendio, subito domato dai vigili del fuoco di Terni intervenuti sul posto. Il bilancio riferito dal 115 ternano è di un 22enne di nazionalità italiana – il conducente dell’auto, J.S. le sue iniziali – rimasto ferito. Il giovane, cosciente, è stato soccorso dagli operatori del 118 e quindi trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Aggiornamento Anas ore 9.24

Anas alle ore 9.24 informa che «il traffico è stato sbloccato e la viabilità è tornata regolare».

Aggiornamento Anas ore 8.44

Alle ore 8.44 di giovedì Anas informa che «è temporaneamente bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, lungo la strada statale 3 ‘Via Flaminia’ al km 105+000, a Terni all’altezza del bivio di Cecalocco, a causa di un incidente fra un mezzo pesante e un’autovettura. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e la polizia Stradale di Terni per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile».

Articolo in aggiornamento