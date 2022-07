Nel pomeriggio di lunedì i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti lungo la strada statale 318, in direzione Gualdo Tadino (Perugia), per un incidente stradale tra una Fiat Panda ed un mezzo pesante. I soccorsi sono scattati per la donna al volante dell’autovettura: in stato di shock, è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Branca. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

