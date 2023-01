Scontro frontale in galleria: due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì lungo la strada statale 3 Flaminia (chilometro 169+800) all’interno della galleria Traone, nei pressi di Nocera Umbra (Perugia). L’impatto – frontale e violento – è stato fra due autovetture e il bilancio riferito dal comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco è di «tre persone coinvolte, tra cui una donna di nazionalità albanese, estratta dal personale del distaccamento di Gaifana». Ci sono due persone in codice giallo trasportate all’ospedale di Foligno per gli accertamenti del caso. Sul posto per le operazioni di soccorso ed i rilievi si sono portati i carabinieri di Nocera Umbra e gli operatori del 118 di Foligno. La circolazione è stata temporaneamente interrotta.

