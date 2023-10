Schianto in pista: muore motociclista 45enne di Deruta

Tragedia nel pomeriggio di domenica all’autodromo dell’Umbria ‘Mario Umberto Borzacchini’ di Magione (Perugia) dove, nel corso di un evento organizzato da promoter, si è verificato un incidente mortale poco dopo le ore 17.30. A perdere la vita è stato il 45enne di Deruta, Paolo Tiacci: motociclista esperto che ben conosceva la pista magionese, così come tante altre in giro per l’Italia.

L’incidente

L’impatto mortale c’è stato al termine della giornata: «In pista – la ricostruzione è in una nota ufficiale dell’autodromo – stavano girando una decina di moto, una di loro è andata a sbattere contro il muro dei box. L’impatto si è verificato a 50 metri dall’ultima curva che precede il rettilineo del traguardo, all’altezza dei box 4 e 5. Una curva che tendenzialmente non indurrebbe a grandi velocità». Prima di finire contro il muro, il centauro derutese ha colpito un’altra moto il cui pilota è rimasto ferito in maniera non grave.

Soccorsi e indagini

«Sul posto – spiega l’autodromo – il motociclista è stato prontamente soccorso dai mezzi predisposti, ma non c’è stato nulla da fare; è intervenuto il magistrato di turno per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’autodromo dell’Umbria, nell’esprimere cordoglio e commozione per la tragedia, resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento sulla vicenda». Tiacci lascia una figlia in tenera età, i suoi cari e tanti amici che gli volevano bene, sconvolti da quanto accaduto. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve e fra le ipotesi – l’autopsia potrebbe contribuire a chiarire le cause della tragedia – c’è anche il malore.