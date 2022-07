Vallo di Nera piange il suo Andrea, morto a soli 18 anni: «Lutto per la comunità»

Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo la vecchia Flaminia, nel territorio comunale di Trevi. Un’auto con a bordo tre giovani, per cause in fase di accertamento, ha colpito il guardrail poco dopo le 4: purtroppo non c’è stato nulla da fare per il 18enne Andrea Bentivoglio, deceduto nell’impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Foligno ed i carabinieri per la ricostruzione del sinistro e la gestione della viabilità.

Le condizioni degli altri ragazzi

Gli altri due giovani di 18 e 15 anni, Jacopo e Matteo (tutti residenti nella frazione di Piedipaterno a Vallo di Nera, uno dei più piccoli comuni della Valnerina), non sono in pericolo di vita. Il primo è stato sottoposto ad accertamenti ed è in buone condizioni, seguito in osservazione breve dagli operatori sanitari del pronto soccorso di Foligno. Il secondo – informa la Usl Umbria 2 – ha riportato lesioni alle gambe che hanno richiesto un intervento dei chirurghi del San Giovanni Battista. L’incidente è avvenuto tra Trevi e Campello sul Clitunno. Il ragazzo deceduto non era alla guida.

Il dolore della comunità



Enorme il dolore della piccola comunità della Valnerina: «Una tragedia, Andrea era un figlio di tutti. Qui siamo una famiglia. Ci adoperavamo – le parole di una commossa Agnese Benedetti, sindaco di Vallo di Nera – per una domenica di festa, poi è arrivata la notizia. Ci stringiamo intorno ai familiari: un grave lutto per tutta la popolazione».