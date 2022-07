Auto contro guardrail, muore un giovane

Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo la vecchia Flaminia, in via Virgilio nel territorio comunale di Trevi. Un’auto con a bordo tre giovani, per cause in fase di accertamento, ha colpito il guardrail poco dopo le 4: purtroppo non c’è stato nulla da fare per un classe 2004, deceduto nell’impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Foligno ed i carabinieri per la ricostruzione del sinistro e la gestione della viabilità.

Le condizioni degli altri ragazzi

Fortunatamente da quanto si apprende gli altri due giovani coinvolti non sono in pericolo di vita. Il primo è stato sottoposto ad accertamenti ed è in buone condizioni, seguito in osservazione breve dagli operatori sanitari del pronto soccorso di Foligno. L’altro – informa la Usl Umbria 2 – ha riportato lesioni alle gambe che hanno richiesto un intervento dei chirurghi del San Giovanni Battista.

Seguono aggiornamenti