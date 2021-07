Schianto mortale, perde la vita 90enne

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di domenica in via Isola Romana, tra Bastia Umbra e Assisi nella zona di Santa Maria degli Angeli. Dalle prime informazioni raccolte, nel sinistro sono rimasto coinvolto un’autovettura ed uno scooter, con una donna di 90 anni di Bastia Umbra che ha perso la vita nonostante gli immediati soccorsi degli operatori sanitari del 118 e il trasporto all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Assisi per la gestione del traffico e la gestione della viabilità.

