Schianto sulla Sp172 a Corciano: muore commerciante 43enne

La vittima dell’incidente è la 43enne corcianese Michela Bellezza. Secondo una prima ricostruzione, la Range Rover Evoque – condotta dall’uomo rimasto ferito – avrebbe invaso l’altro senso di marcia, scontrandosi lateralmente con la Vokswagen Golf finita in testacoda – e il cui conducente è rimasto illeso – e quindi frontalmente e in maniera violenta con la Honda Civic guidata dalla 42enne. I due veicoli sono finiti nella scarpata laterale e, secondo quanto ricostruito, Michela Bellezza – che gestiva un negozio di fotografia e stampe in via Gramsci ad Ellera di Corciano e si stava recando al lavoro – ha perso la vita sul colpo in ragione dei gravissimi traumi riportati nell’impatto.

Tragico incidente stradale sabato mattina – intorno alle ore 8 – lungo la strada provinciale 172 (via Alcide De Gasperi) a Corciano (Perugia), poco oltre il bivio del Crocifisso. L’impatto, frontale e tremendo, è stato fra due autovetture – una Honda Civic e una Range Rover Evoque – con una terza, una Volkswagen, coinvolta in maniera meno diretta. Una 43enne di Corciano ha perso la vita ed un uomo è rimasto ferito: trasportato al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, non sarebbe in pericolo di vita. Entrambe le vetture, in seguito al sinistro, sono finite nella scarpata adiacente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia Locale di Corciano per i rilievi di rito, destinati a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria nella persona del pm Giuseppe Petrazzini, e la gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni.

