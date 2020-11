Poteva andare decisamente peggio ad un cacciatore coinvolto in un incidente nella mattinata di lunedì in località Scritto, a Gubbio. L’uomo era impegnato nell’attività – alle 7.30 circa – quando è scivolato in un dirupo e, accidentalmente, gli è partito un colpo che lo ha ferito alla gamba destra: è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 con il supporto dei vigili del fuoco.

