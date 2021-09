Scomparse da Perugia, due minorenni di 13 e 12 anni trovate a Terni

Sono state individuate alla stazione ferroviaria di Terni all’alba di domenica 12 settembre, due minorenni di 13 e 12 anni – una di nazionalità italiana e l’altra di origine straniera – che avevano fatto perdere le proprie tracce da Perugia. A trovarle sono stati gli agenti della polizia ferroviaria di Terni che le hanno riaffidate ai rispettivi genitori.

La ricostruzione

Le due minorenni si erano allontanate in treno da Ponte San Giovanni, dopo essersene andate dall’abitazione di una loro amica presso cui avrebbero dovuto trascorrere la notte. Un normale ‘ritrovo’ fra ragazzine, con tutti i genitori al corrente della cosa, che si è improvvisamente interrotto forse a causa di una lite familiare scoppiata nell’abitazione che le avrebbe dovute ospitare. L’accaduto, su cui sono in corso accertamenti, è stato comunque segnalato all’autorità giudiziaria. Una volta uscite dalla casa di Ponte San Giovanni, le due giovanissime hanno raggiunto lo scalo e quindi sono salite, sembra dopo aver sentito una loro amica di Terni, sul primo treno utile.

Ritrovate

A Terni avrebbero trascorso la serata di sabato e la successiva nottata in centro, per poi recarsi alla stazione per fare ritorno, di prima mattina, a Perugia. Prima di salire sul treno, però, sono state intercettate dal personale della Polfer ternana che ha ricostruito la vicenda, contattando i rispettivi genitori.