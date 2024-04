Scontro auto-moto sulla Pievaiola: muore 34enne di Perugia

Ancora un tragico incidente sulle strade dell’Umbria. È accaduto nel pomeriggio di domenica lungo la strada regionale 220 Pievaiola, nel territorio comunale di Panicale, in provincia di Perugia. In seguito allo scontro frontale fra una moto che viaggiava in direzione Piegaro ed un’autovettura che procedeva verso Perugia, il conducente del mezzo a due ruote – il 34enne Mattia Trinari, nato e residente a Perugia – ha perso la vita. La donna al volante dell’auto – di nazionalità italiana – è invece rimasta illesa, pur sotto shock. A seguito degli accertamenti, è risultata negativa all’alcol test. Il 34enne era preceduto da un suo amico, anche lui in sella ad una moto, che si è trovato ad essere testimone diretto dell’accaduto e della terribile scena. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando stazione di Tavernelle – Compagnia di Città della Pieve – in stretto raccordo con l’autorità giudiziaria di Perugia. La notizia della scomparsa del giovane centauro ha presto raggiunto i tanti che lo conoscevano, a Perugia e non solo, suscitando profondo cordoglio e commozione. Tanti i ricordi e le testimonianze social, anche di vicinanza ai suoi cari.

