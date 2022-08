Scontro moto-furgone, Foligno in lutto per Piero Alessandrelli

Cordoglio e commozione a Foligno per la scomparsa di Piero Alessandrelli, 49enne con la passione per la moto conosciuto in città per il suo impegno – fin dal 2010 – come volontario della Protezione civile locale. A togliergli la vita un tragico incidente poco prima della mezzanotte lungo la superstrada Foligno-Spoleto, in un tratto dove si procede in un’unica carreggiata: fatale lo scontro con un furgone non distante dallo svincolo per Sant’Eraclio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 (illeso il conducente del furgone) e la polizia Stradale di Todi. Alessandrelli era noto anche per la sua attività nell’ambito della Quintana. Stava tornando dal turno di lavoro nel carcere di Spoleto, dove era impegnato come agente della polizia penitenziaria. Numerosi i messaggi di vicinanza e condoglianze che stanno arrivando alla famiglia per la scomparsa di un uomo apprezzato e benvoluto da tutti.

